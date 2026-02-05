Nucleare, a Milano dal 24 al 28 giugno il Wtc di Micromegas

Il nucleare sta progressivamente tornando al centro della strategia europea per la transizione energetica. In questo scenario, il World Tech Conference (Wtc), primo forum globale per il futuro digitale integrato organizzato da Micromegas Comunicazione, che si terrà a Milano dal 24 al 28 giugno, introduce una novità assoluta: il Pillar Nucleare, uno spazio dedicato non solo al ruolo dell’energia nucleare nella decarbonizzazione, ma anche al nuovo approccio strategico italiano, pensato per confrontarsi con le sfide europee e industriali del settore.

"Con la Wtc - commenta Erminio Fragassa, il presidente di Micromegas Comunicazione - vogliamo dar vita ad una piattaforma di incontro di altissimo livello a livello internazionale su tutti i principali temi della trasformazione tecnologica in atto in tutti i settori industriali grazie all’AI, all’imminente avvento del quantum computing e alle deep-tech. Queste trasformazioni porteranno importanti conseguenze anche nel settore dell’energia. Da qui la necessità prioritaria di inserire un capitolo speciale sul tema del nucleare all’interno della manifestazione".

Il Pillar Nucleare nasce per riportare il dibattito su un terreno pragmatico, industriale e geopolitico, lontano dalle ideologie. Parallelamente, il governo italiano ha avviato un percorso concreto per il rientro del nucleare nella strategia energetica nazionale, approvando un disegno di legge delega che apre ufficialmente all’utilizzo di tecnologie nucleari di nuova generazione, dai piccoli reattori modulari ai sistemi avanzati. Un quadro normativo pensato per garantire sicurezza, regolazione e basse emissioni, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione e rafforzamento della sovranità energetica.

Secondo i Professori Paolo Branchini (Dirigente di Ricerca Infn RomaTre) e Giuseppe Calabrò (Ordinario di Ingegneria, Università degli Studi della Tuscia) - entrambi membri della Scientific Steering Committee del Wtc presieduta da Ugo Moschella - "l’intelligenza artificiale e i nuovi strumenti digitali stanno spingendo in modo significativo la domanda elettrica europea - come sottolinea Branchini -rendendo fondamentale un mix energetico che includa il nucleare". Calabrò evidenzia invece che “il Wtc assume un worldtechconference.ai ruolo strategico nel riportare il nucleare fuori dalla polarizzazione ideologica, trasformandolo in una leva per la sicurezza energetica, la competitività industriale e la sovranità tecnologica, con l’obiettivo di definire una roadmap concreta e condivisa".

La Wtc nasce in un momento in cui sono in corso trasformazioni epocali derivanti dalla rapida affermazione del quantum computer abbinato all'intelligenza artificiale nel mondo dell'innovazione digitale applicata a tutti i settori, e destinata ad avere impatti importanti sui paradigmi di sicurezza su cui oggi si basa la trasformazione digitale. Durante il Forum, scienziati, istituzioni, industrie, innovatori e leader economici potranno confrontarsi su opportunità e sfide delle nuove tecnologie quantistiche, creare regole condivise e immaginare progetti e infrastrutture capaci di stimolare crescita, innovazione e sostenibilità