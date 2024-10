Nucleare, Urso: “Costo energia riduce competitività Italia, guardiamo a nucleare”

“Il differenziale competitivo del nostro Paese, rispetto agli altri con cui dobbiamo confrontarci come Spagna, Francia e Germania, è il costo dell’energia. Per questo il governo ha deciso di elaborare entro la fine dell’anno un contesto legislativo che consenta anche al nostro Paese di installare le nuove centrali nucleari di terza generazione avanzata e di quarta generazione”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in occasione dell’Assemblea 2024 di Assolombarda intitolata “L’Impresa che è in noi”.