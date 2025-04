Ok Assemblea dei soci di Banca Cesare Ponti al bilancio 2024, rinnovato Cda

L’Assemblea ordinaria dei soci di Banca Cesare Ponti, che si è riunita lo scorso 17 aprile, ha approvato il bilancio dell’esercizio 2024 e rinnovato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027.

Il 2024 si chiude con una redditività operativa pari a 201,9 milioni, un utile netto di 56,9 milioni e consistenze della clientela Private pari a 34,7 miliardi di euro. Con riferimento all’attività del Centro Investimenti, le gestioni patrimoniali a fine 2024 ammontavano complessivamente a 7,3 miliardi e gli asset in Advisory a 105,2 miliardi di euro. L'Assemblea dei soci ha inoltre nominato il Cda per il triennio 2025-2027, che risulta composto da Stefano Rangone, Giampio Bracchi, Fabrizio Greco, Natalia Bucci, Paola Demartini, Marco Mandelli e Michela Sossella. Stefano Rangone, già Vice Presidente, è stato nominato Presidente della Banca, Giampio Bracchi Vice Presidente e Fabrizio Greco è stato confermato Amministratore Delegato. Il Consiglio avrà scadenza alla data dell’Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027.

"Il Consiglio di Amministrazione si arricchisce di ulteriori professionalità e competenze e, con la conferma dell'Amministratore Delegato, siamo pronti ad affrontare con rinnovato slancio le sfide future dopo i risultati conseguiti”, commenta il Presidente Stefano Rangone. “In un contesto di elevata incertezza globale, assume ancora maggiore importanza la nostra missione di garantire soluzioni professionali, trasparenti e di valore per i nostri clienti, consolidando la posizione di Banca Cesare Ponti nella gestione del risparmio, quale polo di eccellenza per la clientela Private di fascia alta. In questa direzione si inserisce anche la conferma di Fabrizio Greco alla guida operativa quale Amministratore Delegato, dopo aver gestito in questi anni il percorso di trasformazione della Banca".

"Ringrazio con sincera gratitudine per la rinnovata fiducia, che accolgo con entusiasmo e profondo senso di responsabilità. Abbiamo davanti - commenta l’Amministratore Delegato Fabrizio Greco - l’opportunità di proseguire con determinazione il percorso di crescita che abbiamo avviato con un obiettivo molto chiaro: rafforzare ulteriormente la nostra posizione nel Private Banking attraverso soluzioni sempre più su misura, investimenti mirati e una consulenza patrimoniale ad ampio spettro. I risultati ottenuti in questo primo anno di operatività della nuova Banca Cesare Ponti dimostrano che la strada tracciata è quella giusta, ma i margini di crescita sono ancora ampi e abbiamo tutte le carte in regola per continuare a crescere in modo solido e sostenibile, in linea con quanto rappresentato nel Piano Industriale del Gruppo Bper 2025-2027". L’Assemblea ha provveduto, inoltre, a nominare il nuovo Collegio Sindacale, parimenti per il triennio 2025-2027, con scadenza alla data dell’Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, confermando nella carica il Presidente, Mario Salaris e i Sindaci effettivi, Patrizia d’Adamo e Luigi Fontana e nominando quali Sindaci supplenti Giorgia Butturi e Francesco Isoppi.