A ottobre in Puglia e Calabria, le quotazioni erano più che dimezzate

Doveva essere la stagione del nuovo olio. Per il settore olivicolo-oleario italiano, invece, si sta rivelando un'annata complicata. Secondo i dati del Coi e della Fao analizzati dalla Giunta di Confagricoltura, l'Italia è scesa al quinto posto tra i Paesi produttori di olio di oliva. Le stime vanno da 250mila a 280mila tonnellate, circa il 14% in meno rispetto alla campagna precedente. Nel frattempo le quotazioni sono crollate e i magazzini si riempiono. Ecco cosa sta succedendo, cosa chiedono i produttori e cosa conviene sapere quando si compra una bottiglia di extravergine.

Chi produce più olio: la classifica

Il primo produttore si conferma la Spagna, con 1.602mila tonnellate (+17%). Seguono la Turchia con 505mila tonnellate (+68%), la Tunisia con 304mila (-33%) e la Grecia con 300mila (+30%). Solo dopo arriva l'Italia.

Prezzo dell'olio extravergine di oliva: quotazioni dimezzate

Il dato più duro riguarda i prezzi all'origine. A ottobre in Puglia e Calabria, le regioni dove si concentra gran parte della produzione nazionale, le quotazioni erano più che dimezzate rispetto a gennaio, con cali tra il 54% e il 57%. Secondo Confagricoltura il crollo si è stabilizzato ma non accenna a invertirsi, e i listini settimanali hanno perso un ulteriore 5%. Su scala nazionale si vede invece qualche miglioramento.

Il segnale d'allarme era arrivato già in estate. A luglio Coldiretti e Unaprol stimavano un prezzo dell'extravergine sceso di circa il 50% in dodici mesi, mentre i costi delle aziende salivano.

Si produce meno, ma i magazzini sono pieni

Le giacenze sono un'altra caratteristica del periodo. A ottobre in Italia c'erano 194mila tonnellate di olio in magazzino: 150mila di extravergine, di cui 88mila di origine italiana. Rispetto a un anno prima le giacenze complessive sono cresciute del 40%, quelle di extravergine del 55% e quelle di extravergine italiano dell'88%, passando da 49mila a 88mila tonnellate.

Federolio, a ottobre, ne aveva indicato una causa. Nella scorsa campagna le imprese hanno comprato olio italiano a prezzi molto più alti di quelli che il mercato ha poi riconosciuto, e molto prodotto è rimasto invenduto.

Cosa chiedono i produttori

Confagricoltura apprezza le prime misure del governo per il comparto. Tra queste la "Cambiale Frantoi Oleari" di Ismea, varata a fine ottobre con 40 milioni di euro a tasso zero. Si ipotizzano altri interventi:

• una "cambiale agraria/olivicoltori" per dare liquidità anche agli olivicoltori, da prevedere già nella legge di bilancio 2027;

• un'iniziativa per promuovere l'olio 100% extravergine italiano nella grande distribuzione, sul modello del protocollo con l'Ho.Re.Ca. (hotel, ristoranti, bar);

• la richiesta all'Ue di sospendere il traffico di perfezionamento attivo e le preferenze tariffarie concesse alla Tunisia per l'export di olio in Italia;

• una campagna di comunicazione adeguata.

Etichetta dell'olio extravergine: la battaglia sull'origine

Per valorizzare il prodotto italiano, Confagricoltura chiede due cose: rendere più visibile l'origine in etichetta e indicare i Paesi d'origine delle miscele di extravergine in ordine decrescente.

Sull'origine insiste anche Coldiretti, che sostiene l'iniziativa italiana a Bruxelles a difesa di Dop e Igp. Secondo l'associazione, l'Italian sounding sottrae già 120 miliardi all'economia nazionale e gli oli extravergine sono tra i prodotti più imitati. Pesa anche l'Italian sounding "di casa nostra": cibo venduto all'estero come italiano ma fatto con materia prima straniera. È permesso dalla norma doganale sull'ultima trasformazione sostanziale e, secondo Coldiretti, sottrae agli agricoltori almeno 20 miliardi di euro. La richiesta è cancellare quella norma e rendere obbligatoria l'origine in etichetta su tutti gli alimenti venduti nell'Ue.

Qualcosa, sull'etichetta, è già cambiato. Da luglio una circolare del ministero dell'Agricoltura vieta di chiamare "olio di oliva extravergine" il prodotto ottenuto miscelando extravergine e olio vergine.

Differenza tra olio di oliva ed extravergine: come riconoscerla

Come si distingue un extravergine di qualità da un olio difettato? A Bologna, al Mercato dei vignaioli indipendenti della Fivi, ci si è potuti allenare all'Oil Bar. Assaggiatori professionisti hanno guidato il pubblico nella degustazione degli oli di 29 aziende agricole. Hanno mostrato la differenza tra un olio extravergine di alta qualità e un olio non extravergine o difettato, accompagnando gli assaggi con pane abbinato ai gusti dell'olio, tra piccante, amaro e fruttato.

La differenza conta anche fuori dalle fiere. A fine ottobre l'Icqrf, l'ispettorato antifrodi del ministero, ha sequestrato in Toscana circa 300 quintali di olio estero dichiarato extravergine. Le analisi del laboratorio di Perugia lo hanno classificato come semplice olio vergine.

Benefici dell'olio extravergine di oliva: alla base della piramide

La nuova piramide alimentare della Toscana mette l'olio extravergine di oliva alla base, accanto a ortaggi, frutta fresca, erbe aromatiche e funghi. Il motivo indicato è il suo "valore protettivo".

Eppure non tutti lo usano abbastanza. Uno studio su oltre 60 atleti non professionisti, pubblicato sull'International Journal of Food Sciences and Nutrition e citato da Barilla, ha rilevato tra gli squilibri della loro dieta anche uno scarso utilizzo di extravergine.

Dove assaggiarlo: Olio Sapiens nel Chianti

Chi vuole conoscere l'extravergine da vicino ha un appuntamento nel Chianti fiorentino. Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti e San Casciano in Val di Pesa lanciano "Olio Sapiens", una manifestazione diffusa in due fine settimana: dal 26 al 29 novembre e dal 5 all'8 dicembre. In programma degustazioni guidate, laboratori sensoriali, frantoi aperti, talk ed esperienze culinarie, tra teatri, palazzi storici, piazze e borghi.

Si parte giovedì 26 novembre alle 18 nella biblioteca comunale di Greve in Chianti. Dopo l'apertura con i sindaci è in programma "Strippaggio? Yes please", uno sketch parodistico sul mondo dell'olio, seguito da un'apericena. Per tutta la manifestazione i ristoratori dei tre comuni proporranno menù a base di olio extravergine. Come ha detto il sindaco di Greve Paolo Sottani, "senza olive e senza olio non sarebbe lo stesso Chianti".