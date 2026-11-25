Dalle pensioni all'exit tax sui Paperoni fino al possibile dietrofront sullo spalma-crediti del superbonus: la maggioranza accelera per trovare una sintesi sulle modifiche alla manovra e le relative coperture. "E' una buona legge di bilancio, che non va minimamente stravolta, però ci sono alcuni temi", in particolare sanità, Superbonus e pensioni "su cui stiamo lavorando e siamo in dirittura d'arrivo", ha detto il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi al termine del vertice di maggioranza a Palazzo Chigi con il premier Giorgia Meloni, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini.

In particolare sul 110% le richieste "sono quelle di garantire la certezza della norma, quindi tornare indietro. Speriamo che rimanga la vecchia norma, però vediamo", dice rimandando l'eventuale cancellazione ad un prossimo emendamento. Sulla sanatoria edilizia invece cara a Salvini spiega che non riguarderebbe "nuovi condoni, ma vecchi condoni. Ci sta lavorando il ministro Salvini e credo che nei prossimi giorni arriverà una proposta".

Intanto il setaccio delle modifiche prioritarie dovrebbe portare domani alla selezione di 700 proposte sulle quasi 5mila che hanno superato indenni la scure delle ammissibilità. Non arriverà invece un'ulteriore scrematura degli irrinunciabili ('i supersegnalati') per il 'no' dell'opposizione, con il rischio di allungare ulteriormente i tempi di un iter già in ritardo. I lavori in commissione Bilancio alla Camera dovrebbero prendere il via dal 3 dicembre, mentre le votazioni partirebbero mercoledì 9, il dopo giorno è atteso invece il fascicolo degli emendamenti dei relatori e del governo. La commissione punta a chiudere le votazioni e conferire il mandato ai relatori il 15 dicembre per permettere al ddl di approdare in Aula alla Camera venerdì 18 dicembre. Il passaggio in plenaria al Senato è previsto poi per lunedì 28 con il via libera in extremis il 30 dicembre.

Una tabella di marcia al cardiopalma con tanto di rischio 'ingorgo' nei lavori essendoci vari decreti in dirittura d'arrivo, soprattutto a Montecitorio: il decreto per l'ex Ilva, quello contro la criminalità minorile, il decreto autotrasporto, quello per i Campi Flegrei, quello sull'Anac ed infine il decreto Bollette il 30 dicembre (in contemporanea il Senato approverebbe il ddl Bilancio e il dl Infrastrutture). Lavori a ritmo serrato che prefigurano già maratone notturne e trattative a oltranza, come osservano fonti parlamentari con l'Adnkronos.

Quanto ad altre possibili modifiche chieste dalla maggioranza, da segnalare la Lega che pressa per rafforzare la dote per l'anticipo pensione attualmente a 850 milioni di euro annui dal 2027 al 2029 e a raddoppiare l'Ires sulle banche. FdI spinge per estendere Opzione donna a caregiver, disoccupate e invalide attingendo dal fondo Anticipi caro al Carroccio. Al centro della contesa anche il nodo della stretta alle rivalutazioni da 4 volte il minimo in su: FdI chiede la tutela piena per gli assegni fino a 5 volte il minimo, la Lega alza la posta e punta ad arrivare a sei. Finisce sotto la lente anche la tassa minima all'1% per le assunzioni dei giovani, con FdI che propone piuttosto tasse dimezzate sugli stipendi di neo assunti e under 30. Potrebbe inoltre essere allentata l'exit tax per i miliardari che lasciano l'Italia, quegli stessi che erano per altro stati attratti dalle laute agevolazioni degli ultimi dieci anni. Una proposta alza la soglia di imposizione della tassa ai redditi di almeno 2 milioni di euro e nel caso in cui il Paperone si trasferisca in un paradiso fiscale.