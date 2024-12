Oltre 2000 soci all’Assemblea generale Alis 2024

Oltre 2000 soci e 90 miliardi di euro di fatturato aggregato. Sono i numeri di Alis - l’Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile che ha radunato a Roma soci, imprese, stakeholder, numerosi esponenti del Governo, istituzioni, professionisti e giovani da tutta Italia nell’assemblea generale 2024, un’occasione per fare il punto sull’anno che sta per concludersi e su quello che verrà in un periodo segnato da eventi globali che incidono profondamente sull’economia e sulla stabilità dei mercati.