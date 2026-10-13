Omc Med Energy 2027, Ravenna al centro delle strategie energetiche del Mediterraneo

Ravenna si prepara a diventare il punto d'incontro internazionale sulle grandi sfide dell'energia. Presentato il programma di OMC Med Energy 2027, in calendario dal 13 al 15 aprile al Pala De André, che vedrà la partecipazione di oltre 300 aziende e rappresentanti istituzionali dei Paesi del Mediterraneo. Al centro dell'edizione, sostenibilità, sicurezza degli approvvigionamenti, infrastrutture portuali, finanza e data center. Un appuntamento che punta a rafforzare il ruolo strategico di Ravenna come hub energetico e logistico, grazie al porto, al rigassificatore e alle nuove tecnologie per la decarbonizzazione. Obiettivo: coniugare autonomia energetica, competitività industriale e transizione ecologica, valorizzando le competenze e le imprese del territorio.