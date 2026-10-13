Omc Med Energy 2027, sindaco Barattoni: "Da Ravenna può partire una nuova strategia che unisca autonomia energetica, sostenibilità e crescita"

Presentato a Ravenna il programma di Omc Med Energy 2027, in calendario dal 13 al 15 aprile al Pala De André. Al centro della manifestazione, il ruolo strategico del Mediterraneo per il futuro dell'energia e delle infrastrutture portuali, con Ravenna che punta a consolidare la propria posizione di riferimento a livello nazionale. "Ravenna è convinta di poter svolgere un ruolo importante all'interno del Mediterraneo e per tutto il Paese, sia grazie alla presenza di un porto in fase di trasformazione e ammodernamento, sia dal punto di vista energetico. OMC rappresenta l'opportunità di discutere contemporaneamente di energia e infrastrutture portuali. Crediamo che da qui possa partire una nuova strategia che tenga insieme autonomia strategica, sostenibilità ambientale e crescita per tutto il Paese. Ravenna vuole mettere a disposizione le proprie competenze e le proprie aziende per avviare una riflessione complessiva rivolta al futuro e all'innovazione. Siamo profondamente convinti che Ravenna possa avere un ruolo di riferimento nazionale in questo settore. In questi anni, anche nei momenti in cui sono arrivate importanti risorse europee, sia per le amministrazioni comunali sia per il porto, queste sono sempre state utilizzate e hanno prodotto risultati significativi. Hanno contribuito alla crescita di Ravenna e reso il nostro porto uno dei principali del Paese.Anche dal punto di vista energetico abbiamo dato risposte importanti, sia sul fronte della decarbonizzazione sia su quello dell'autonomia. Credo che il Paese abbia avuto bisogno di queste risposte e che Ravenna possa continuare a offrirne di nuove", ha dichiarato Alessandro Barattoni, sindaco di Ravenna, a margine della presentazione.