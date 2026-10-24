Orlandi (Agrim-Fipe): "La sfida è attrarre e trattenere i giovani nella ristorazione"

"Senza le risorse umane non possiamo andare da nessuna parte. Tecnologia e intelligenza artificiale certamente non ci tolgono il lavoro, ma la vera sfida è riuscire a trattenere i giovani, sempre più attenti all'equilibrio tra vita privata, professionale e al tempo libero". È quanto affermato da Riccardo Orlandi, presidente di Aigrim-Fipe, in occasione dell'AIGRIM Day 2026, il Forum della Ristorazione in Catena svoltosi a Milano. Nell'incontro promosso dall'Associazione delle Imprese di Grande Ristorazione e servizi Multilocalizzate, aziende e istituzioni si sono confrontati sul tema: "Il valore del lavoro, il futuro della ristorazione" evidenziando che il 40% della nostra forza lavoro è under 30.