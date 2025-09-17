circle x black
Orlando (Reg. Puglia): "Puglia ha usato bene fondi Ue"

17 settembre 2025 | 15.04
Le politiche di coesione "sono state fondamentali per la Puglia", regione che ha saputo "utilizzare bene le risorse messe a disposizione da Bruxelles". È quanto dichiarato da Pasquale Orlando, dirigente della struttura speciale attuazione del Por e della sezione Programmazione unitaria della  Regione Puglia, a margine del seminario intitolato "Sviluppo economico: opportunità, risultati e prospettive future", organizzato nell'ambito della Fiera del Levante a Bari. La Puglia diventa cosi regione virtuosa "contravvenendo all'idea di un Sud incapace".

