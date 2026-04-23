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Ortulani, Ceo Net Service Group: "GreenShare ci permette di raggiungere un centro di competenza sulla mobilità"

23 aprile 2026 | 15.04
Redazione Adnkronos
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Gianluca Ortulani, Ceo di Net Service Group, ribadisce la centralità della Sardegna nella strategia del player digitale europeo. "Per noi è un territorio strategico a cui crediamo da sempre, sin dal 2018", precisa, "quando FlossLab è entrata nel gruppo. Con l'acquisizione di GreenShare, il Gruppo completa la propria offerta multisettoriale, istituendo un polo di eccellenza verticale dedicato alla smart mobility. L'operazione segue il solco delle recenti acquisizioni (come Oikos Area) per rafforzare la rete di centri di competenza professionali radicati sul territorio."

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