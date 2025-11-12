Pa, confronto oggi a Università Europea di Roma: presentato libro di Giuseppe Conte (Inps) sullo smart working

Un momento di approfondimento sul tema delle trasformazioni del mercato del lavoro e della pubblica amministrazione italiana. E' quello tenutosi oggi pomeriggio, presso l'Università Europea di Roma, durante il quale Giuseppe Conte, responsabile risorse umane dell'Inps, ha offerto spunti riguardanti le competenze richieste nello scenario in rapida trasformazione.

"È fondamentale che siano le competenze comportamentali a distinguerci dalle macchine, in modo da liberarci dalle attività di routine", ha detto Conte, esprimendo un appello alla classe dirigente del Paese, in particolare quella della pa, a riflettere, a uscire dall'autoreferenzialià e a ricordare sempre la missione di servire gli interessi della comunità nazionale. Intervenuti tra gli altri gli esperti Roberto Benini, Silvia Profili e Salvatore Santangelo. Giuseppe Conte ha dedicato numerosi approfondimenti accademici e divulgativi a questi temi, tra cui il suo ultimo volume, 'In difesa dello Smart working', pubblicato da Castelvecchi, che è stato presentato durante l'evento.

Questo volume invita a ripensare il lavoro, proponendo un approccio innovativo che trasforma il tempo speso in azienda da una mera routine a un'opportunità di crescita, creatività e realizzazione. Con un forte focus sul benessere delle risorse umane, Conte sostiene che "con l'autorità si può chiedere il rispetto delle regole, ma non si può imporre un cambiamento culturale". Questo principio funge da cornice per la necessità di una nuova cultura aziendale, in grado di coniugare lavoro e vita privata. Nell'analisi delle sfide e delle opportunità offerte dallo smart working, l'autore evidenzia come questo modello possa non solo migliorare la qualità della vita dei lavoratori, ma anche incrementare la produttività e la soddisfazione all’interno delle organizzazioni. Lo smart working emerge così come la chiave per superare il taylorismo, favorendo un equilibrio più sano tra vita privata e professionale.

Conte "sfida la concezione tradizionale del lavoro come fatica inevitabile, sottolineando che motivare le persone non può limitarsi a meccanismi di premi e punizioni. La vera motivazione nasce dalla capacità dell'organizzazione di ispirare i dipendenti a trovare gratificazione nel lavoro quotidiano. In questo senso, lo smart working si presenta come uno strumento efficace per promuovere fiducia, responsabilità e crescita reciproca, incoraggiando un modello di leadership orizzontale piuttosto che verticale".

Un altro aspetto cruciale trattato nel libro è "la sostenibilità sistemica, considerata un elemento imprescindibile per il futuro del lavoro. Lo smart working non solo riduce l'impatto ambientale legato agli spostamenti quotidiani, ma promuove anche un uso più razionale delle risorse aziendali, contribuendo a creare un ambiente di lavoro più sano e produttivo". Conte enfatizza anche "l'importanza di investire nello sviluppo delle competenze, attraverso una formazione continua che aumenta il senso di appartenenza e motivazione dei lavoratori".

In definitiva, il testo non solo mette in luce i benefici dello smart working, ma evidenzia anche le responsabilità che le aziende devono assumere nel creare un ambiente di lavoro inclusivo e adattabile alle esigenze del futuro. L'opera di Conte dimostra chiaramente che "la transizione verso modelli di lavoro flessibili non è solo un’opzione, ma una necessità per rimanere competitivi in un contesto in continua evoluzione".