Pagnozzi (Biorepack): "Decarbonizzazione vada oltre l'imposizione per creare vero valore"

"Quotidianamente forniamo servizi ai cittadini per poter riciclare e rendere risorsa quello che è il rifiuto organico che arriva dalle nostre cucine. Svolgiamo questo compito all'interno di un mondo articolato in cui la decarbonizzazione non può essere semplicemente un'imposizione di regole, ma deve essere qualcosa che sviluppa insieme alle necessità dei territori e all'economia di un Paese per creare valore per la società". Così Carmine Pagnozzi, Direttore Generale consorzio Biorepack, intervenendo all'evento Adnkronos Q&A 'Sostenibilità, le nuove parole chiave', svoltosi a Palazzo dell'Informazione a Roma.