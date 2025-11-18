Panattoni Italy entra in Alis per rafforzare una logistica innovativa e sostenibile

“ALIS accoglie con grande entusiasmo l’ingresso di Panattoni Italy, leader mondiale nel real estate immobiliare logistico e il più grande sviluppatore di logistica in Europa. Con questa importantissima adesione, che rappresenta un traguardo strategico per l’intero sistema industriale, ALIS rafforza ulteriormente la propria rete di eccellenze internazionali e conferma la sua vocazione a far convergere sotto un’unica visione aziende di primo piano che operano nella logistica integrata a supporto delle filiere produttive e distributive. Panattoni porta in ALIS un patrimonio unico di competenze progettuali e una grande capacità di sviluppo ed innovazione nella logistica sostenibile, ponendosi come partner strategico per il rilancio e l’internazionalizzazione del sistema Paese”.

Il Presidente di ALIS Guido Grimaldi commenta così l’ingresso nel Consiglio direttivo di Panattoni Italy, ramo italiano della Panattoni Europe e della Panattoni Development Company, fondata nel 1986 in California negli Stati Uniti e leader nel settore degli immobili di logistica. Panattoni Europe è considerato il più grande sviluppatore di logistica in Europa, con oltre 8 milioni di m² costruiti, 4.1 milioni di m² in costruzione ed investimenti per circa 6 miliardi di euro.

“Siamo orgogliosi di entrare a far parte di ALIS, una realtà che condivide la nostra visione di una logistica integrata, innovativa e sostenibile. Il nostro obiettivo è contribuire con competenze progettuali e capacità di sviluppo a creare soluzioni immobiliari che favoriscano l’efficienza delle filiere e riducano l’impatto ambientale. Insieme ad ALIS, vogliamo promuovere un modello di crescita che coniughi competitività e responsabilità verso il territorio e le comunità”, così commenta

Giuliano Casale – Acquisition and Development Director di Panattoni.