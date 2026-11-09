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Panico (Adf): "Distribuzione solida oggi, ma futuro ci preoccupa"

‘Nostra attività garantisce accesso uniforme alle cure su tutto il territorio’

Leonardo Panico - Adnkronos
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09 novembre 2026 | 20.07
Francesco Maggi
LETTURA: 1 minuti

“Oggi la distribuzione è solida. Dobbiamo porci soprattutto la domanda di quanto potrà esserlo in futuro. Il fatto che abbia dimostrato una forte resistenza e resilienza negli ultimi anni purtroppo non significa che possa continuare a farlo. L’aumento dei costi generali, dei costi energetici, del carburante e la crescita di tutte le problematiche legate alla sicurezza ci stanno preoccupando molto”. Così Leonardo Panico, vicepresidente dell'Associazione distributori farmaceutici (Adf), partecipando all’incontro 'Il futuro della legislazione farmaceutica: una visione di sistema', organizzato da Nuove Reti a Roma.

“Riteniamo che sia giusto ragionare su percorsi che possano nel tempo modificare anche i nostri margini, non lasciando il margine legato solo ed esclusivamente alla dispensazione della singola scatola di farmaco, ma comprendendo nel suo complesso tutta la nostra attività - prosegue Panico -. È un’attività logistica, ma rende oggi possibile la dispensazione del farmaco in qualsiasi punto del territorio nazionale, dalla farmacia del centro città a quella più lontana, rurale o situata nella zona più periferica. È proprio questa attività a permettere al cittadino un accesso alle cure uniforme su tutto il territorio nazionale”, conclude.

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