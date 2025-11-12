circle x black
Papa, lavoratori Tpl e autoferrotranvieri in piazza San Pietro per l'udienza con Leone XIV

Durante l’udienza è stata donata a Sua Santità una medaglia con l’effigie di San Cristoforo, protettore dei viaggiatori

Papa, lavoratori Tpl e autoferrotranvieri in piazza San Pietro per l'udienza con Leone XIV
12 novembre 2025 | 15.41
Redazione Adnkronos
Il trasporto pubblico locale ha presenziato all’udienza papale di oggi per portare a Sua Santità il saluto dell’intero settore e ricevere la benedizione per tutte le lavoratrici e i lavoratori. A riunirsi in Piazza San Pietro, per una giornata dedicata al Giubileo degli Autoferrotranvieri, una rappresentanza di lavoratori delle aziende e degli imprenditori del Tpl. La partecipazione del settore, al tradizionale appuntamento papale del mercoledì durante il Giubileo della Speranza 2025, è stata fortemente voluta dalle Associazioni datoriali: Agens, Anav, Asstra, e dalle organizzazioni sindacali: Filt Cgil, Filt Cisl, UilTrasporti, Faisa Cisal, Ugl-Fna, che rappresentano un settore in cui lavorano circa 120 mila persone.

Durante l’udienza papale è stata donata a Sua Santità una medaglia con l’effigie di San Cristoforo, protettore dei viaggiatori, per testimoniare l’impegno quotidiano delle aziende e dei propri dipendenti a servizio delle comunità e dei cittadini. Il dono è stato consegnato da un autista dell’Atac, azienda per la mobilità del Comune di Roma. L’udienza ha rappresentato un momento di unione dall’alto valore simbolico e di riconoscimento per un settore la cui attività ha un grande significato sociale, di coesione e di solidarietà.

Tag
Giubileo degli Autoferrotranvieri Giubileo della Speranza 2025
