Parità di genere e il valore dei giovani, due premi per il Gruppo Mag

Doppio riconoscimento per il Gruppo Mag – broker assicurativo di riferimento per le aziende che operano nel mercato nazionale e internazionale – in ottica parità di genere e valorizzazione delle giovani eccellenze. L’azienda presieduta dal Cav. Lav. Pierluca Impronta ha ricevuto, presso la Camera di Commercio di Roma, il Premio Minerva, iniziativa promossa da Unindustria e Federmanager Roma con l’obiettivo di dare risalto alle aziende che valorizzano la cultura manageriale femminile e il contributo delle donne all’interno delle imprese e nei tessuti economici e produttivi.

Tra il 2019 e il 2024 Mag ha compiuto una strategia di lungo termine per superare le criticità legate alle disparità di genere, adottando politiche di selezione, formazione e sviluppo finalizzate a incoraggiare e potenziare il talento femminile. Oggi il 43% delle posizioni dirigenziali è ricoperto da donne e, nell’ultimo triennio, il 63% delle assunzioni e il 60% delle promozioni sono state indirizzate verso professionalità femminili. Un modello culturale che adotta una visione di futuro aziendale in cui le donne rappresentano una leva strategica significativa insieme alla valorizzazione dei giovani talenti.

Innovazione e nuove opportunità hanno consentito al Gruppo di raggiungere un altro importante riconoscimento nell’ambito della III edizione di “Company for Generation Z”, promosso dalla Business School Radar Academy per premiare le aziende che investono sulle giovani eccellenze della generazione Z attraverso politiche e attività mirate.

Mag ha partecipato con l’innovativo Mag Dream nella categoria Politiche di Talent Retaining, focalizzata sulle strategie che favoriscono la fidelizzazione dei propri collaboratori. Il progetto è dedicato agli under 35 dell’impresa e nasce con l’obiettivo di coinvolgere i giovani in modo sempre più diretto, investire nelle loro capacità alimentando idee, competenze e creatività per accelerare la trasformazione digitale e sostenibile dell’azienda e renderla più attrattiva sul mercato. Due riconoscimenti che sottolineano l’attenzione verso l’equilibrio di genere e l’impegno costante del Gruppo nel garantire pari opportunità, favorendo la creazione di un ambiente di lavoro equo, inclusivo, innovativo e dinamico in cui ogni giovane professionista possa sentirsi protagonista del cambiamento.