Dalla rivalutazione degli assegni all’aumento dei requisiti di età, il 2027 si preannuncia un anno di cambiamenti sul fronte delle pensioni. Ma il dossier è caldo, sta a cuore alle forze di maggioranza e con la manovra in arrivo – l’ultima del governo Meloni prima del prossimo appuntamento elettorale – non è escluso che possano spuntare fuori ulteriori novità.

La rivalutazione: come funziona

A gennaio del prossimo anno è atteso il nuovo aumento delle pensioni per effetto della rivalutazione annuale legata all’inflazione, un meccanismo pensato per compensare l’aumento dei prezzi e proteggere il potere d’acquisto dei pensionati. La disciplina, dal 2011 ad oggi, è stata modificata molte volte e ad oggi il metodo ‘Prodi-Draghi’ prevede la divisione della pensione in tre scaglioni basate sul ‘trattamento minimo’ e ogni percentuale della rivalutazione si applica soltanto alla parte che rientra in quel determinato scaglione. Il ‘trattamento minimo’ del 2026 è pari a 611,85 euro al mese (7.954,05 euro annui).

Dunque, i tre scaglioni sono:

1) La quota di pensione che arriva fino a quattro volte il trattamento minimo Inps (cioè fino a 2.447,40 euro), per cui è prevista una rivalutazione del 100%;

2) La quota di pensione compresa tra quattro e cinque volte il trattamento minimo (da 2.447,41 a 3.059,25 euro), per cui è prevista una rivalutazione al 90%;

3) La quota di pensione che supera cinque volte il trattamento minimo (oltre 3.059, 25 euro), per cui è prevista una rivalutazione al 75%

Quindi, nell’ipotesi in cui il proprio assegno pensionistico ammonti a 2.300 euro, la rivalutazione automatica sarà al 100% per l’intero importo. Nel caso in cui invece l’assegno sia superiore al primo scaglione, sarà ‘sezionato’ in parti. Ad esempio, un assegno da 4 mila euro sarà diviso in questo modo: fino a 2.447 euro sarà rivalutato al 100%, dai 2.447 a 3.059 sarà rivalutato al 90%, la restante parte (circa 1000 euro) sarà rivalutata al 75%.

Le possibili stime nel 2027

Per un calcolo esatto però serve appunto il dato sull’inflazione. Ancora non ci sono percentuali precise su cui stimare effettivamente la rivalutazione in concreto: questa, infatti, viene fissata con decreto interministeriale emanato dal Mef a novembre sulla base del dato sull'inflazione acquisita. Al momento quindi l’unica previsione, assolutamente provvisoria, è quella di agosto dell’Istat che dava l'inflazione acquisita per il 2026 - quella cioè che si avrebbe se l'indice restasse a questo livello anche nei prossimi mesi - al +2,9%.

Se immaginiamo un assegno pensionistico di 2.500 euro e un'inflazione del 2,9%, l’aumento complessivo ammonterebbe a circa 50 euro: la rivalutazione piena si applicherebbe fino a 2.447,40 euro, mentre sulla quota restante verrebbe riconosciuta la percentuale ridotta al 90% per un aumento complessivo di circa 72 euro. Sui primi 2.447 euro si applica il 2,9% (cioè il 100% della rivalutazione), che si traduce in circa 70 euro di aumento. Sui restanti 52 euro, che ‘sforano’ nel secondo scaglione, si applica il 2,6% (ossia il 90% del 2,9%), che si traduce in 1,37 euro di aumento, per un totale di, appunto, 72,35 euro lordi.

Pensioni minime, stop maggiorazione

Tuttavia, per chi beneficia della pensione minima c’è un dato da tenere presente: la rivalutazione straordinaria introdotta dal 2023, che fino al 2026 ha valso un +1,3% aggiuntivo, il prossimo anno – salvo modifiche in legge di bilancio – non è prevista. Significa dunque che l’aumento dell’assegno minimo sarà minore: se sulla carta passa da 611,85 euro a circa 629,59 euro al mese, in pratica il balzo è minore perché attualmente, grazie proprio alla rivalutazione straordinaria, ammonta a 619,8 euro.

Età pensione, da gennaio 1 mese in più

Intanto, sempre il 2027 è l’anno del primo scatto dei requisiti per l’età della pensione, legati alla speranza di vita nel nuovo triennio. Dal 1° gennaio l’età minima per la pensione di vecchiaia passa da 67 anni a 67 anni e 1 mese, mentre dal 2028 aumenterà ancora a 67 anni e 3 mesi. Stesso dicasi per la pensione di vecchiaia contributiva: con almeno 5 anni di contributi effettivi serviranno 71 anni e 1 mese nel 2027 e 71 anni e 3 mesi nel 2028. Per la pensione anticipata ordinaria serviranno 42 anni e 11 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne; per l’uscita anticipata nel regime contributivo, che vale per chi ha iniziato a versare solo dopo il 1996, serviranno 64 anni e 1 mese di età nel 2027, con almeno 20 anni di contributi.