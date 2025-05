Philip Morris International, Marco Hannappel presidente Regione America Latina e Canada

Philip Morris International (PMI) ha annunciato oggi la promozione di Marco Hannappel a presidente della Regione America Latina e Canada, con decorrenza da maggio 2025. Hannappel è entrato in Philip Morris International nel 2019, al vertice dell’affiliata italiana. Nel suo ruolo di presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia ha dato un forte impulso alla realizzazione della visione aziendale di creare un futuro senza fumo, stimolando lo sviluppo di una filiera integrata del Made in Italy interamente focalizzata sui prodotti senza combustione – una filiera che oggi conta circa 8000 imprese italiane e oltre 40mila persone tra posti di lavoro, indiretti e indotto.

Tra i principali investimenti realizzati da Philip Morris International in Italia durante il mandato di Hannappel al vertice dell’affiliata italiana spicca il rafforzamento del polo produttivo di Crespellano (Bologna) con un piano triennale di investimenti pari a circa 600 milioni, con l’apertura del Centro per l’eccellenza industriale e con l’avvio delle attività del Philip Morris Institute for Manufacturing Competences. Sul fronte dei servizi sono stati avviati nelle città di Taranto, Marcianise (Caserta) e Terni tre Digital information service center (Disc), centri di assistenza avanzati dedicati al supporto dei consumatori adulti dei prodotti senza combustione, con un flusso di investimenti che nel 2027 raggiungerà 180 milioni di euro. In ambito agricolo, nell’autunno del 2024 il rinnovo dell’intesa con il ministero dell’Agricoltura e con Coldiretti ha esteso la collaborazione strategica di Philip Morris Italia con i coltivatori italiani a un orizzonte temporale inedito di dieci anni, con investimenti complessivi fino a 1 miliardo di euro.

I successi ottenuti in Italia nella conversione del business – negli ultimi anni oltre due milioni di fumatori adulti italiani sono passati ai prodotti senza combustione di Pmi e hanno abbandonato le sigarette – nel 2023 hanno determinato la nomina di Hannappel alla vicepresidenza della Regione Europa Sud-Occidentale di Philip Morris International. Risale invece al 2024 la sua nomina a coordinatore dell’Advisory board investitori esteri di confindustria (Abie), in virtù del suo impegno nella valorizzazione del ruolo strategico dell’Italia nel contesto internazionale.