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Philip Morris Italia lancia Trade Academy, coinvolti 45mila tabaccai

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24 luglio 2026 | 10.57
Martina Regis
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Philip Morris Italia lancia la Trade Academy, un nuovo ecosistema integrato di formazione pensato per supportare la crescita delle rivendite italiane e rafforzare ulteriormente la competitività della filiera. L’iniziativa – si spiega in una nota – coinvolge circa 45 mila tabaccai su tutto il territorio nazionale, con programmi che spaziano dalla formazione digitale a corsi in presenza su competenze chiave come leadership, gestione del business e public speaking. Tra gli elementi qualificanti dell’iniziativa, anche l’introduzione di borse di studio presso le Università e percorsi di approfondimento pensati per accompagnare i rivenditori e le loro famiglie in un percorso di crescita professionale e commerciale continuo. Il progetto prevede un investimento complessivo fino a 1 milione di euro, dedicato allo sviluppo dell’offerta formativa e ai vantaggi collegati per i rivenditori.

“L’iniziativa punta a creare una relazione più evoluta tra azienda e rivenditori, fondata non solo su dinamiche commerciali ma su un percorso condiviso di crescita volto a rendere le tabaccherie più autonome e preparate, a migliorare la qualità delle interazioni con i consumatori e a rafforzare la competitività dell’intera filiera”, ha commentato Fulvio Gilardi, direttore commerciale di Philip Morris Italia.

Il programma – portato avanti in coordinamento con la Federazione Italiana Tabaccai – si sviluppa lungo un arco temporale che va da giugno fino alla fine dell’anno, contribuendo a rafforzare un ecosistema di opportunità orientato alla crescita professionale e al coinvolgimento della rete.

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Trade Academy tabaccai formazione crescita professionale
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