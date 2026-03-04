circle x black
Cerca nel sito
 

Philip Morris Italia, "Sigarette nei musei entro il 2035, ampliato portafoglio prodotti smoke-free"

04 marzo 2026 | 09.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

In occasione della presentazione in Italia, del nuovo prodotto 'Bonds by Iqos', Philip Morris ha ribadito il proprio impegno verso un futuro senza fumo. L'azienda ha indicato come obiettivo la progressiva sostituzione delle sigarette tradizionali con alternative senza combustione, rivolte ai fumatori adulti che altrimenti continuerebbero a fumare. La visione dichiarata è arrivare entro il 2035 a rendere le sigarette un "oggetto da museo". Un percorso che si inserisce in una strategia di trasformazione già avviata e in cui l'Italia gioca un ruolo da protagonista.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza