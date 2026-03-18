Pignata, Bayer: "Agricoltura Rigenerativa, scelta verso il futuro"

L'agricoltura rigenerativa rappresenta per Bayer un passo oltre la sostenibilità: non solo produrre di più con meno impatto, ma aumentare produttività e redditività rigenerando al tempo stesso le risorse naturali. Questo modello, infatti, mira a migliorare salute del suolo, biodiversità, resilienza climatica, conservazione delle risorse idriche e benessere socio-economico di agricoltori e comunità. In Italia Bayer ha avviato il progetto "Rigenerare per crescere", un percorso di viticoltura rigenerativa sviluppato con aziende e partner della filiera. L'iniziativa integra pratiche agronomiche, soluzioni innovative per la protezione della coltura, strumenti digitali di supporto alle decisioni e monitoraggio della biodiversità per rafforzare la sostenibilità dei vigneti. L'obiettivo è rendere questo approccio concreto e replicabile su scala sempre più ampia.