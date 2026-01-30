circle x black
Pil, Istat: "A +0,3% nel quarto trimestre, +0,7% nel 2025"

La variazione acquisita per il 2026 è pari allo 0,3%

Palazzo dell'Istat - (Adnkronos)
30 gennaio 2026 | 10.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Per il quarto trimestre del 2025 l'Istat stima che il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,8% in termini tendenziali. La variazione congiunturale - spiega l'istituto - è la sintesi di un aumento del valore aggiunto in tutti i principali comparti, più marcato nell’agricoltura, silvicoltura e pesca e nell’industria. Dal lato della domanda, vi è un contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto negativo della componente estera netta.

Nel 2025 il Pil, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,7% rispetto al 2024 . La variazione acquisita per il 2026 è pari allo 0,3%.

