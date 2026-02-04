circle x black
Pipeline & Gas Expo 2026, Potestà (Mediapoint&Exhibitions): "Infrastrutture energetiche e gas, temi mai così attuali"

04 febbraio 2026 | 11.00
"La quarta edizione di Pipeline & Gas Expo cade in una situazione geopolitica estremamente delicata e che mette in ulteriore evidenza l'importanza dei temi che vengono trattati in questo evento, ossia quelli delle infrastrutture energetiche e del gas, quest'ultimo ancora risorsa primaria per le esigenze energetiche come quelle del gas". Così Fabio Potestà, direttore Mediapoint&Exhibitions, all'apertura della quarta edizione Pipeline & Gas Expo, l'unica mostra-convegno Europea interamente dedicata ai settori del mid-stream e delle reti distributive del "oil & gas", del power generation ma anche di quelle idriche, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo dal 4 al 6 febbraio.

