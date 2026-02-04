Pipeline & Gas Expo 2026, sindaca Tarasconi: '"Fiera altamente specializzata e opportunità per Piacenza"

"Questa manifestazione è una fiera altamente specializzata, unica nel suo genere, che si svolge all'interno di un contesto territoriale dove ci sono molte aziende che lavorano in questo settore". Piacenza è quindi "una ubicazione ideale per parlare di questi temi, estremamente importanti nella vita di tutti noi. Ospitare questa manifestazione è una bella opportunità per la nostra città". Sono le parole di Katia Tarasconi, sindaca di Piacenza, alla giornata inaugurale della quarta edizione di Pipeline & Gas Expo, l'unica mostra-convegno europea interamente dedicata ai settori del midstream e delle reti distributive dell'oil & gas e di quelle idriche, oltre che del power generation, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo dal 4 al 6 febbraio.