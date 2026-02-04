circle x black
Cerca nel sito
 

Pipeline & Gas Expo 2026, sindaca Tarasconi: '"Fiera altamente specializzata e opportunità per Piacenza"

04 febbraio 2026 | 11.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Questa manifestazione è una fiera altamente specializzata, unica nel suo genere, che si svolge all'interno di un contesto territoriale dove ci sono molte aziende che lavorano in questo settore". Piacenza è quindi "una ubicazione ideale per parlare di questi temi, estremamente importanti nella vita di tutti noi. Ospitare questa manifestazione è una bella opportunità per la nostra città". Sono le parole di Katia Tarasconi, sindaca di Piacenza, alla giornata inaugurale della quarta edizione di Pipeline & Gas Expo, l'unica mostra-convegno europea interamente dedicata ai settori del midstream e delle reti distributive dell'oil & gas e di quelle idriche, oltre che del power generation, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo dal 4 al 6 febbraio. 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza