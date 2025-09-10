Piquadro apre il nuovo flagship store in Corso Matteotti

Piquadro apre le porte del suo nuovo flagship store di circa 350 metri quadrati su due piani, in Corso Matteotti 8, una delle vie più prestigiose dello shopping di lusso internazionale. Uno spazio che interpreta al meglio i valori distintivi del brand: l’innovazione, la performance, la multifunzionalità e il miglior design italiano. Il nuovo flagship è un manifesto della cultura del progetto Piquadro, unendo competenza tecnica e sensibilità estetica. Il concept, frutto di un’approfondita ricerca formale e funzionale, gioca sull’equilibrio tra materiali naturali e innovazione tecnologica, creando un ambiente raffinato, capace di esprimere tutta la multifunzionalità dei prodotti.

Acciaio, legno e pietra dialogano in un equilibrio armonioso: l’acciaio esprime modernità e performance, il legno calore e accoglienza, mentre la pietra a parete richiama solidità e matericità. Al centro dell’esperienza, l’iconico portale in legno, ispirato al design del logo Piquadro, guida i visitatori verso il piano inferiore, accompagnandoli in un percorso pensato per sorprendere e coinvolgere. Al ground floor il visitatore è accolto da una narrazione che esplora le diverse anime del brand. Elemento centrale è la gabbia espositiva, metafora della fluidità del viaggio e della multifunzionalità. Focus dedicato al mondo business, dove le collezioni iconiche di Piquadro, progettate per professionisti e viaggiatori d’affari, coniugano con equilibrio eleganza, performance e funzionalità. Un corner speciale mette in luce uno dei punti di forza del brand: la personalizzazione. Qui il cliente può esplorare le numerose possibilità per rendere unico il proprio prodotto, scegliendo materiali, finiture e dettagli, per un’esperienza autenticamente personale.

Scendendo al piano -1 si entra nel Piquadro Experience Lab, lo spazio che incarna al massimo l’innovazione, la performance e la vocazione tecnologica del brand. Un simulatore professionale di Formula 1 permette di vivere in prima persona la velocità, la precisione e la tensione della pista, un’esperienza che riflette la continua ricerca di performance e innovazione del brand. Una parete tecnologica racconta l’evoluzione degli accessori che hanno reso Piquadro sinonimo di 'tech inside', mentre il sistema modulare a boccole permette di alternare dinamicamente l’esposizione di prodotto al racconto dei valori del brand. A completare l’esperienza, una sala pensata per workshop e meeting, concepita come un vero hub di idee e connessioni per community influenti nei mondi della tecnologia, della finanza, del design, dell’innovazione e del motorsport: un luogo dove visioni e competenze si incontrano per generare nuove prospettive. Chiude il racconto una parete che ripercorre la storia del brand, dalle radici, all’iconica sede di Gaggio Montano, fino alle special collab che ne hanno forgiato l’identità e consolidato la sua posizione nel panorama internazionale.

"Il nuovo flagship store di Corso Matteotti - afferma Marco Palmieri, ceo e presidente del Gruppo Piquadro - nasce come spazio esperienziale, non solo come punto vendita. Abbiamo voluto creare un luogo che rappresentasse i due mondi che più ci identificano: da un lato la performance e la passione per il Motorsport, con un simulatore professionale di Formula 1 aperto ai nostri visitatori; dall’altro la dimensione dei nomadi digitali, fatta di movimento, curiosità e creatività, a cui dedichiamo una sala meeting che vogliamo aprire anche a giovani start-up per presentare i loro progetti a investitori e partner. Con questo flagship store desideriamo andare oltre la semplice dimensione del retail: vogliamo coinvolgere e ispirare chi condivide i valori del nostro brand, creando un punto di incontro tra innovazione, tecnologia e lifestyle. È un nuovo corso per Piquadro, che prende forma in un negozio di 350 m² nel cuore di Milano".