Planeat presentata al Senato: tecnologia e pianificazione contro lo spreco alimentare

In occasione della Giornata dell’Ambiente, nella Sala Caduti di Nassirya al Senato è stata presentata Planeat, la piattaforma digitale che punta a prevenire lo spreco alimentare attraverso la pianificazione dei pasti. L’obiettivo è ridurre gli scarti ottimizzando consumi e risorse, agendo a monte. In Italia si sprecano ancora oltre 600 grammi di cibo a settimana per persona (dati Waste Watcher 2025). Planeat propone un nuovo approccio per mense, aziende e ristorazione collettiva, come spiega Nicola Lamberti, CEO e cofondatore della piattaforma. Ma il contrasto allo spreco passa anche da strumenti normativi e da un cambiamento culturale più ampio, ricordano l’onorevole Maria Chiara Gadda — promotrice della legge antispreco — e la professoressa Hellas Cena dell’Università di Pavia, che sottolinea l’importanza della pianificazione dei pasti per salute e sostenibilità. L’incontro, promosso dal vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, ha visto la partecipazione di istituzioni, esperti e rappresentanti del mondo accademico e imprenditoriale.