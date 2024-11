In diverse regioni italiane obbligo di gomme invernali o catene a bordo

Con l'arrivo del freddo - soprattutto al nord Italia - è ripartito in molte regioni l'obbligo di dotarsi di pneumatici invernali o di avere catene a bordo. Il codice della Strada infatti prevede che dal 15 novembre, infatti, tutti gli automobilisti dovranno equipaggiare i loro veicoli con gomme invernali, una scelta fondamentale per garantire una guida sicura e rispettare le normative in vigore: un obbligo che interessa tutte le strade dove la segnaletica lo richiede e resterà in vigore fino al 15 aprile.

La mancata osservanza può comportare sanzioni amministrative con multe che variano da 87 a 344 euro. A livello nazionale, si stima che mediamente circa il 50% delle vetture in circolazione nel nostro paese sia dotato di pneumatici contrassegnati con la marcatura M+S con o senza il pittogramma alpino quindi pneumatici invernali o pneumatici commercialmente definiti all season, quattro stagioni, all weather.

La scelta di adattare il proprio treno di gomme alla stagione fredda è opportuna dal momento che i pneumatici invernali sono progettati per mantenere prestazioni ottimali in condizioni di bassa temperatura (inferiore ai 7°C), offrendo un'aderenza e una trazione superiori rispetto alle gomme estive. Questo permette di ridurre gli spazi di frenata, migliorando notevolmente la sicurezza stradale. Stesso discorso, ma con condizioni invertite, ad aprile per tornare agli pneumatici estivi, più performanti a temperature elevate.

Con l'occasione il gommista dovrebbe eseguire la permuta delle gomme, ovvero l'inversione delle gomme anteriori con quelle posteriori o altra rotazione se riportata nel libretto di uso e manutenzione del veicolo e quindi consentita. Questa rotazione è importante per garantire un'usura più uniforme dei pneumatici, prolungandone così la durata e mantenendo alte le prestazioni in tutte le stagioni.

Chi si appresta a viaggiare in Europa, farà bene a informarsi sulle normative specifiche dei diversi Paesi visitati. Da quest'anno infatti in Germania e Francia cambiano le regole sugli equipaggiamenti previsti per la stagione invernale.

Cosa succede negli altri paesi

- Francia: dal 1 novembre e fino al 31 marzo, nelle regioni alpine e su alcuni tratti indicati da specifica segnaletica, sono obbligatori i pneumatici invernali con entrambe le marcature M+S e 3PMSF.

- Germania: l'uso dei pneumatici invernali, che in questo Paese si identificano con la marcatura M+S e simbolo 3PMSF, è obbligatorio in caso di condizioni stradali e metereologiche invernali.

- Austria: l'obbligo di gomme invernali M+S, montate su tutte e quattro le ruote e con un battistrada di almeno 4 mm, scatta in presenza di condizioni stradali invernali dal 1 novembre al 15 aprile dell'anno successivo.

- Svizzera: Non è previsto l'obbligo di pneumatici invernali, ma si può incorrere in una sanzione se la circolazione in condizioni invernali con pneumatici estivi dovesse congestionare il traffico oppure se i pneumatici fossero giudicati difettosi.

- Croazia: dal 15 novembre al 15 aprile, in caso di condizioni invernali, vige l'obbligo di montare pneumatici invernali con marcatura M+S con battistrada di almeno 4 mm su tutte le ruote.

- Grecia: dal 15 ottobre al 15 marzo occorre montare pneumatici invernali M+S e 3PMSF sulle quattro ruote in presenza di segnaletica o asfalto coperto di neve, oppure nel caso di annuncio pubblico.

- Spagna: i pneumatici invernali M+S si devono usare almeno sull'asse motore in caso di neve e le catene possono essere usate in caso di appositi segnali con una velocità massima di 50 km/h e se c'è neve sulla strada.

- Svezia: tutti i veicoli devono montare pneumatici invernali M+S e 3PMSF con battistrada minimo di 3 mm dal primo dicembre al 31 marzo in caso di condizioni invernali.

Alcuni Paesi fra i quali Danimarca, Olanda e Regno Unito non prevedono invece una normativa ad hoc per gli equipaggiamenti di pneumatici invernali.