Porti: Angelilli (Regione Lazio), 'Porto di Civitavecchia leva chiave per investimenti, ZLS e transizione energetica'

"Per accompagnare la riconversione industriale di Civitavecchia abbiamo istituito un tavolo tecnico di lavoro permanente con Comune e Autorità di sistema portuale. Il porto, infrastruttura fondamentale, con numeri e record significativi a livello nazionale ed europeo." Queste le parole di Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio, intervenuta a Civitavecchia per una conferenza di avanzamento di alcuni progetti di reindustrializzazione del territorio, sulla base dell'Innovazione e transizione energetica.