Porti, Annalisa Tardino è 'il Port pro of the month' di Espo

Il commissario straordinario dell’Adsp del Mare di Sicilia occidentale protagonista del mese di dicembre

Annalisa Tardino
Annalisa Tardino
05 dicembre 2025 | 16.16
Redazione Adnkronos
È Annalisa Tardino, commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, la protagonista del mese di dicembre per Espo – European Sea Ports Organisation, l’organizzazione che rappresenta i porti marittimi degli stati membri dell’Unione Europea. “Una grande soddisfazione per me e per il sistema che rappresento - afferma Tardino - Credo di essere la prima italiana a essere scelta. I numeri segnano una distanza siderale tra gli scali del Nord – Rotterdam, Amburgo, Anversa – e quelli del Sud, ma la nostra posizione, a guardia del Mediterraneo, non può essere ignorata. Sono felice perché con il mio lavoro quotidiano dimostro di non occupare solo un posto, ma di avere il coraggio di una posizione, e di un’autonomia intellettuale”.

Ogni mese Espo seleziona una figura al vertice del mondo portuale europeo per una lunga intervista, con l’obiettivo di “dare un volto” ai porti dell’Unione. La scelta di Annalisa Tardino come 'Port pro of the monthì per il mese di dicembre assume un valore particolare. “Il riconoscimento di Espo – sottolinea il commissario - arriva in un momento in cui l’Europa guarda con crescente attenzione al Mediterraneo come snodo geopolitico e logistico irrinunciabile e il recente 'Patto per il Mediterraneo' lo dimostra. Questo mare non è più solo una destinazione: è un ecosistema produttivo, dove ogni porto è un organo vitale e ogni nave un vettore di valore, dove noi non vogliamo essere una semplice tappa ma un nodo strategico: stiamo lavorando per questo. Essere scelti per rappresentare questa prospettiva, dunque, significa inserirsi, con autorevolezza, nel dialogo che ridefinirà la portualità europea dei prossimi anni. Un segnale forte, che parte dalla Sicilia e parla all’Europa”.

Porti Mediterraneo Europa Autorità di Sistema portuale
