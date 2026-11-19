“Ringrazio tutti i nostri Soci per la partecipazione ai lavori del Consiglio e il Presidente Raffaele Latrofa per aver condiviso con noi questo importante momento di confronto. Il sistema portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, con particolare riferimento allo scalo di Civitavecchia, riveste un ruolo strategico per i collegamenti marittimi e per lo sviluppo dell’intermodalità, anche grazie al contributo delle numerose imprese associate ad Alis che vi operano quotidianamente”, ha dichiarato il Presidente di Alis Guido Grimaldi a margine del Consiglio dei Soci svoltosi ieri presso la sede nazionale di Alis a Roma, alla presenza del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale Raffaele Latrofa e di numerose imprese associate. “Credo molto nel confronto con realtà come Alis, perché chi governa i porti deve ascoltare chi ogni giorno organizza trasporti, movimenta merci, investe, assume persone e affronta concretamente i problemi della competitività. Abbiamo davanti sfide enormi, ma soprattutto abbiamo bisogno di una cosa: far viaggiare meglio l’Italia. E farlo significa mettere insieme porti, logistica e impresa”, ha dichiarato il Presidente dell’AdSP Raffaele Latrofa ringraziando Alis per il lavoro svolto a sostegno del settore.

“Questo Consiglio ha rappresentato anche un’occasione per approfondire le principali sfide del comparto, dall’aumento dei costi operativi alle misure per l’autotrasporto, fino alla Legge di Bilancio 2027 e alle prospettive di sviluppo logistico nazionale. Le recenti immagini degli scaffali vuoti nei supermercati e delle merci ferme hanno ribadito il ruolo essenziale dei trasporti e della logistica per l’economia e per i cittadini. Le difficoltà delle imprese sono concrete - ha aggiunto Grimaldi - e derivano soprattutto dall’aumento dei costi del carburante, dalla pressione sui margini operativi e dagli oneri legati all’Ets. È fondamentale, però, garantire la continuità operativa e il dialogo istituzionale, che ha portato a prime importanti misure. In questa direzione, il Dl Autotrasporto rappresenta una prima risposta, ma occorrono interventi strutturali, risorse certe e procedure rapide. Le tensioni geopolitiche continuano a incidere su rotte commerciali, costi energetici e sicurezza delle infrastrutture. Nonostante la tenuta dell’economia nazionale, occorre favorire gli investimenti, anche attraverso la Legge di Bilancio, rafforzando gli strumenti per l’innovazione e lo sviluppo logistico. È inoltre necessario correggere a livello europeo le distorsioni dell’Ets marittimo, i cui oneri sono stimati in circa 8 miliardi di euro nel 2026 e potrebbero raggiungere i 10 miliardi annui dal 2027. Questi costi rischiano di penalizzare sempre più la modalità più virtuosa sotto il profilo della sostenibilità, favorendo il ritorno delle merci sulla strada. Alis ribadisce che le risorse che provengono dal mare devono tornare al mare, per finanziare il rinnovo delle flotte, le nuove tecnologie e l’intermodalità. Il nostro impegno per un sistema di trasporti sempre più efficiente e integrato si concretizza anche attraverso collaborazioni strategiche, come la convenzione siglata con Trenitalia, che prevede importanti agevolazioni sui treni regionali e ad alta velocità per le imprese associate e i loro dipendenti, con l’obiettivo di promuovere una mobilità passeggeri sempre più moderna e sostenibile”.

“Con grandissimo piacere abbiamo dato il benvenuto a nove nuovi Soci consiglieri, - ha continuato - espressione di settori differenti, che arricchiscono ulteriormente il nostro network associativo. Entrano a far parte di Alis Corridor IQ, piattaforma digitale per il coordinamento dei flussi logistici e delle operazioni di commercio internazionale; Eav – Ente Autonomo Volturno, attivo nel trasporto pubblico ferroviario e automobilistico e nella gestione della rete ferroviaria campana; Gruppo Astra, operante nella gestione tecnologica e organizzativa dei servizi di supporto alle imprese; Kairos Gestioni, società specializzata nella consulenza finanziaria e nella gestione dei crediti e debiti aziendali; Kinto Italia, Società Benefit del Gruppo Toyota attiva nel noleggio a lungo termine e nella mobilità sostenibile; Komma, società svizzera impegnata nello sviluppo di veicoli ecosostenibili per la mobilità urbana e il trasporto merci; Marinedì, gruppo italiano specializzato nella gestione e nello sviluppo di porti turistici; Multitrax, azienda attiva nell’importazione, vendita e noleggio di rimorchi e semirimorchi; e Onward, Società Benefit specializzata nella consulenza strategica per le imprese. Queste adesioni confermano la capacità di Alis di collegare realtà trasversali, favorendo sinergie e opportunità di crescita”. “Ci prepariamo infine a un appuntamento particolarmente significativo: il prossimo 9 dicembre celebreremo i dieci anni di Alis con la nostra Assemblea Generale al Teatro San Carlo di Napoli. Sarà l’occasione per ripercorrere il cammino compiuto dal 2016, riconoscere il contributo determinante dei nostri Soci e confrontarci con istituzioni e imprese sulle sfide future del settore. Un traguardo che testimonia la forza di una rete imprenditoriale capace di crescere, investire e generare valore per il Paese, e che rappresenta soprattutto un nuovo punto di partenza per il futuro della nostra Associazione”, ha concluso Guido Grimaldi. L’Assemblea Generale di Alis, in programma nella mattinata di mercoledì 9 dicembre al Teatro di San Carlo di Napoli, sarà un’occasione importante per celebrare il decennale dell’Associazione e raccontare il percorso di crescita e sviluppo di un progetto nato dieci anni fa dall’intuizione e dalla visione di Emanuele e Guido Grimaldi.