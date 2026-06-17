Porti, incontro tra il presidente Adsp Mtcs Raffaele Latrofa e il Ceo del Porto di Rotterdam Boudewijn Siemons

A margine della fiera internazionale BreakBulk Europe, in corso di svolgimento a Rotterdam, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa, ha incontrato il Ceo della Port Authority di Rotterdam, Boudewijn Siemons, in un confronto istituzionale dedicato ai temi dello sviluppo portuale, dell’innovazione, della collaborazione tra porti e della formazione. Nel corso dell’incontro, tenutosi privatamente presso l’Autorità Portuale di Rotterdam, si legge in una nota, sono state approfondite le principali best practices adottate dallo scalo olandese, leader europeo per i contenitori, con particolare attenzione ai modelli organizzativi, alla logistica avanzata e alle strategie di crescita nei traffici commerciali. Tra i temi affrontati anche il possibile supporto del Porto di Rotterdam allo sviluppo dell’Hub della Formazione promosso dall’AdSP Mtcs, quale leva strategica per l’innalzamento delle competenze nel settore portuale e logistico.

Ampio spazio è stato inoltre dedicato al confronto sulle prospettive di sviluppo del porto di Civitavecchia – il “porto di Roma” – e, in particolare, alle potenzialità di crescita nel segmento dei contenitori, nell’ottica di rafforzare il ruolo dello scalo nel contesto dei traffici del Mediterraneo. “Dalle migliori esperienze europee possono nascere nuove opportunità per il futuro dei nostri porti – ha dichiarato il Presidente Raffaele Latrofa –. Il confronto con una realtà di eccellenza come Rotterdam rappresenta un’occasione preziosa per acquisire modelli innovativi, anche in vista dell'istituzione dell'ufficio Best Practices in AdSP, rafforzare la competitività del nostro sistema portuale e creare nuove prospettive di sviluppo, anche attraverso la formazione e il potenziamento dei traffici”.

L’incontro si inserisce nel quadro delle attività di relazioni internazionali e networking avviate dall’AdSP Mtcs per promuovere il Network dei Porti di Roma e del Lazio e favorire sinergie con i principali hub europei. Il Presidente Raffaele Latrofa si trova a Rotterdam insieme al dirigente della Promozione dell’AdSP Mtcs, Malcolm Morini, per partecipare alla fiera BreakBulk Europe, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al settore delle rinfuse e del project cargo. La presenza della delegazione dell’Autorità è finalizzata a rafforzare le attività di promozione del sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, con particolare attenzione al porto di Civitavecchia, ma anche allo scalo di Gaeta, quale hub strategico per l'area di Roma e il centro Italia per i traffici di rinfuse e carichi eccezionali.