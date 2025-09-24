circle x black
Porti, Latrofa (Mar Tirreno Centro Set.) incontra Segretario generale Coni Mornati

"Sport e porto, un binomio possibile e di grande valenza sociale"

Carlo Mornati e Raffaele Latrofa
24 settembre 2025 | 15.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa, ha incontrato a Roma il Segretario generale del CONI, Carlo Mornati, in un primo incontro conoscitivo e preparativo finalizzato a formalizzare una intesa di collaborazione tra AdSP e Coni.

“Il binomio sport e porto non solo è possibile, ma ha anche una rilevante valenza sociale. Si tratta di un’azione di grande importanza nell’ambito delle attività volte ad aprire i porti alle loro città e, in questo caso, allo sport – ha dichiarato Latrofa –. Con il Segretario generale Mornati abbiamo tracciato una strada chiara su cui proseguire. L’obiettivo è valorizzare il porto non solo come infrastruttura economica e logistica, ma anche come luogo di aggregazione, cultura e promozione dello sport”.

L’incontro ha posto le basi per un percorso condiviso che porterà, già nelle prossime settimane, alla definizione dei contenuti della collaborazione tra l’Autorità di Sistema Portuale e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Questa intesa si inserisce nella strategia di Latrofa per il Network Civitavecchia-Fiumicino-Gaeta di apertura del porto alla città, favorendo iniziative che uniscano sviluppo economico, coesione sociale e valorizzazione del territorio.

