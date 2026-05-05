Poste italiane e il minnistero delle Imprese e del Made in Italy celevrano la musica italiana con un francobollo ispirato al brano 'Ciao Mamma' di Jiovanotti, autore che ha dato un contributo rilevante alla musica italiana contemporanea, attraverso una produzione capace di intercettare linguaggi e sensibilità del pubblico nel corso degli anni. Il francobollo che viene emesso dal Mimit appartiene alla serie tematica "le eccellenze del Patrimonio culturale italiano" dedicato a La Passione degli italiani – Musica.

L’iniziativa si inserisce nel programma delle emissioni filateliche dello Stato con l’obiettivo di valorizzare la musica quale espressione significativa del patrimonio culturale italiano, riconoscendone il ruolo nell’evoluzione dei linguaggi artistici e popolari del Paese. La scelta della data di emissione, collocata nei giorni immediatamente precedenti la Festa della Mamma, è coerente con il riferimento tematico del brano e con il calendario delle principali ricorrenze civili e culturali nazionali. Come per tutte le carte valori postali dello Stato, il francobollo è emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la produzione è curata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, mentre la distribuzione e la commercializzazione appartengono a Poste Italiane. L’emissione sarà accompagnata da prodotti filatelici dedicati.

“Con questa emissione, dedicata a una delle canzoni più popolari della nostra musica, rendiamo omaggio al ruolo centrale della famiglia e della maternità nella nostra società. Un tributo a un brano che ha segnato la storia della musica italiana, per ricordare il ruolo fondamentale delle mamme e il primo sentimento che accompagna la vita di ciascuno di noi, l’amore per la propria madre”, commenta Adolfo Urso, il ministro delle Imprese e del Made in Italy.