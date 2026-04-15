Poste, Fontana: "GenerAzione Talento investe nei giovani e nella formazione dei senior"

"Il mio contributo al progetto è essere qui oggi, riuscire a parlare e trasmettere la mia esperienza. Spero di riuscire ad ispirare non solo i più giovani ma anche tutti i presenti. È veramente bello vedere come molti si impegnano per la formazione non solo dei giovani, ma anche delle persone che si stanno rimettendo in gioco e vogliono trovare una nuova strada, quindi questo è molto bello". Lo ha dichiarato Arianna Fontana, atleta e campionessa olimpica a margine del CEO Meeting del Consorzio ELIS che si è svolto a Roma. Durante l'evento sono stati presentati i primi risultati del progetto "GenerAzione Talento", inaugurato nel turno di presidenza di Silvia Maria Rovere, presidente di Poste Italiane.