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Poste Italiane, passaporti da record: superate le 300 mila richieste negli uffici postali

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19 ottobre 2026 | 13.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il servizio di rilascio e rinnovo dei passaporti di Poste Italiane si conferma un punto di riferimento sempre più importante per i cittadini, con oltre 300 mila richieste presentate presso gli uffici postali. Di queste, 240 mila sono state effettuate nei circa 7 mila uffici postali dei comuni con meno di 15 mila abitanti. Prosegue inoltre il percorso di trasformazione previsto dal Progetto Polis: in 24 province, tra cui Agrigento, Bari, Bolzano, Firenze, Imperia e Pisa, i lavori di ammodernamento degli uffici postali sono stati completati. Complessivamente, sono oltre 6.200, pari al 90% dell'intera rete interessata dal progetto, gli uffici postali che hanno già concluso gli interventi di rinnovamento.

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