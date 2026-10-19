Poste Italiane, passaporti da record: superate le 300 mila richieste negli uffici postali

Il servizio di rilascio e rinnovo dei passaporti di Poste Italiane si conferma un punto di riferimento sempre più importante per i cittadini, con oltre 300 mila richieste presentate presso gli uffici postali. Di queste, 240 mila sono state effettuate nei circa 7 mila uffici postali dei comuni con meno di 15 mila abitanti. Prosegue inoltre il percorso di trasformazione previsto dal Progetto Polis: in 24 province, tra cui Agrigento, Bari, Bolzano, Firenze, Imperia e Pisa, i lavori di ammodernamento degli uffici postali sono stati completati. Complessivamente, sono oltre 6.200, pari al 90% dell'intera rete interessata dal progetto, gli uffici postali che hanno già concluso gli interventi di rinnovamento.