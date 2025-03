Poste, possibile prenotare il Buono Rinnova Prima

I titolari di Buoni Fruttiferi Postali possono già prenotare il Buono Rinnova Prima, emesso da Cassa Depositi e Prestiti, distribuito da Poste Italiane e garantito dallo Stato italiano. Il Buono - spiega Poste Italiane - consente di ottenere un rendimento annuo lordo del 2,50% alla scadenza di 4 anni. La prenotazione può essere effettuata esclusivamente in un Ufficio Postale e solo dagli intestatari di buoni emessi in forma dematerializzata, nei 30 giorni precedenti alla data di scadenza.

Il Buono Rinnova Prima dunque consente di investire nel medio periodo, garantendo rendimenti certi, ma se il rimborso avviene prima che siano trascorsi 4 anni dalla sottoscrizione non sono corrisposti interessi. Infine, come per le altre tipologie di Buoni Fruttiferi, anche il Buono Rinnova Prima non ha costi di sottoscrizione e rimborso, salvo gli oneri di natura fiscale e ha una ritenuta fiscale agevolata sugli interessi pari al 12,50%; l’imposta di bollo non è dovuta se il valore di rimborso complessivo di tutti i Buoni posseduti, con uguale intestazione, non supera i 5.000 euro, mentre se superiore, si applica l’aliquota dello 0,20% annuo sul capitale investito.