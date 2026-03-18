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Povertà energetica: Tasca (Fondazione Banco energia), 'in 10 anni distribuiti 15 milioni di euro'

18 marzo 2026 | 18.10
Redazione Adnkronos
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"Per noi è un compleanno importante. In dieci anni abbiamo sostenuto 17mila persone distribuendo più di 15 milioni di euro sul territorio nazionale. Abbiamo costruito una rete territoriale che oggi fa sì che il Banco sia il soggetto con la maggior capacità di organizzare questi progetti e di radicalizzarli sul territorio perché ha un legame diretto con le associazioni". A dirlo Roberto Tasca, Presidente di A2A e della Fondazione Banco dell'energia, in occasione della presentazione del libro e della mostra 'Ritratti di energia. Storie di persone, luoghi e dignità', promossa dalla Fondazione Banco dell'energia in occasione dei suoi 10 anni di attività, con il patrocinio del Comune di Milano. Organizzata al Piccolo Teatro Grassi, l'iniziativa si inserisce nell'ambito delle attività culturali dedicate al racconto delle dimensioni sociali dell'energia.

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