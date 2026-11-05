Premi, a Barilla l''Innovazione Smau 2026': con Conad e Vusion, lo scaffale si gestisce con l’Ia

Barilla è tra i vincitori del Premio Innovazione Smau 2026 con il progetto Best On Shelf, realizzato in collaborazione con Conad Nord Ovest e Vusion. L’idea è nata nell’edizione 2025 del programma Barilla Good Food Makers e sperimenta l’intelligenza artificiale per monitorare in tempo reale la disponibilità e la visibilità dei prodotti sugli scaffali dei supermercati. L’obiettivo è generare un valore condiviso per tutti gli attori coinvolti secondo una logica win-win-win. Il consumatore ha la certezza di trovare sempre l’articolo desiderato senza frustrazioni. Il distributore ottimizza la gestione delle corsie e può offrire una migliore esperienza di acquisto. Al contempo, distributore e produttore riducono il rischio di perdita di fiducia e di mancate vendite legate all’indisponibilità dei prodotti. La soluzione si chiama Captana ed è stata sviluppata da Vusion, azienda leader nelle etichette elettroniche e nelle tecnologie per il retail. Il programma prevede micro-telecamere che fotografano gli scaffali a intervalli regolari, mentre un software di intelligenza artificiale analizza le immagini in tempo reale. Così capisce se un prodotto si sta esaurendo o è già esaurito, se è esposto nel posto giusto e se lo scaffale è organizzato come previsto dal piano di esposizione. Il sistema avvisa automaticamente l’operatore del punto vendita, che può così rifornire lo scaffale prima che il prodotto sia indisponibile.

Il progetto è nato della sfida Best on Shelf, promossa nella settima edizione del programma Good Food Makers – Ecosystem, il programma di open innovation di Barilla dedicato a startup e aziende innovative del settore agroalimentare. L’edizione 2025, intitolata Ecosystem e organizzata con Almacube, l’hub dell’innovazione dell’Università di Bologna, Confindustria Emilia Area Centro e Fondazione Golinelli, ha coinvolto per la prima volta partner della filiera come Conad Nord Ovest per implementare soluzioni tecnologiche utili per l’intera catena del valore. Per quanto riguarda l’azienda innovativa, tra centinaia di candidature internazionali è stata selezionata Vusion. “Con l’edizione Ecosystem di Good Food Makers abbiamo aperto i nostri processi di innovazione ai partner della filiera, integrando competenze sinergiche per risolvere sfide condivise e creare opportunità di valore per tutti: produttore, distributori e consumatori”, commenta Laurette Defranco, Head of Open Innovation and IP Rights del Gruppo Barilla. “Con Good Food Makers Ecosystem abbiamo costruito insieme a Barilla un nuovo modello di open innovation mettendo attorno allo stesso tavolo competenze e prospettive diverse, in questo modo le sfide della filiera si trasformano in opportunità di collaborazione e sperimentazione”, aggiunge Francesco D’Onghia, Head of Open Innovation Unit in Almacube.

Barilla, Conad Nord Ovest e Vusion hanno lavorato insieme in un percorso di co-design, che oggi ha portato a una fase pilota ancora in corso in tre punti vendita. Qui 9 telecamere monitorano tra 62 e 92 referenze di una categoria selezionata, per verificare come la tecnologia si adatta a negozi, scaffali e livelli di affluenza diversi. Il test misura la durata dell’Out of Shelf in ore, le rotture di stock e il mancato rispetto dei planogrammi, e valida la coerenza tra le rilevazioni automatiche e quanto riscontrato sul campo. I dati sono condivisi tra i tre partner, con l’obiettivo di perfezionare il modello fino a un’accuratezza di riconoscimento visivo pari o superiore al 95% a livello enterprise. “Coinvolgere direttamente un attore della distribuzione significa partire dai bisogni reali del punto vendita e lavorare insieme su sfide che riguardano l’intera filiera. Best on Shelf dimostra il valore di unire prospettive diverse intorno a un obiettivo comune”, testimonia Stefano Monti, Responsabile Area Innovazione & Competence Center AI presso Conad Nord Ovest. “La versatilità di Captana, unita agli sviluppi mirati a rispondere alle esigenze specifiche della sperimentazione in punti vendita con caratteristiche differenti, ha generato un valore significativo per tutti i partner. Il costante confronto e la stretta collaborazione con Barilla e Conad Nord Ovest hanno contribuito a individuare nuovi sviluppi, e a valorizzare i risultati del progetto.”, aggiunge Roberto Quadroni, Retail Innovation & Process Manager di Vusion.