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Previdenza, Monacelli (Generali): "Network sanitario di 15.000 strutture rende più accessibili le cure"

"L’aspettativa di vita aumenta, bisogna creare le condizioni affinché una società con più persone anziane sia una società solida anche in futuro"

Massimo Monacelli - (Adnkronos)
Massimo Monacelli - (Adnkronos)
06 ottobre 2026 | 14.09
Giselda Curzi
LETTURA: 2 minuti

“Noi in Generali abbiamo creato una business unity dedicata al tema della salute e del welfare, proprio per costruire intorno ai nostri clienti e ai cittadini italiani una value proposition che rispetto all’assicurazione tradizionale includa anche assistenza, servizio a valore aggiunto e la prevenzione come pilastro fondamentale di una salute che si costruisce nel tempo, considerato anche l’aumento dell’aspettativa di vita delle persone”. Lo ha dichiarato Massimo Monacelli, general manager di Generali Italia nel corso dell’evento intitolato Longevity Day 'Generali Partner del Paese 2026: Previdenza, Protezione, Futuro'.

“Credo che la creazione di servizi, un network sanitario che abbiamo creato di 15.000 strutture che rende più accessibili le cure per le persone e a prezzi più favorevoli in modo complementare con il servizio sanitario nazionale, - ha aggiunto Monacelli - possa rappresentare un pilastro di solidità del Paese anche in futuro. Occorre lavorare, fare sistema tutti insieme ognuno nel proprio ruolo in modo pragmatico per far sì che il Sistema Sanitario Nazionale possa effettivamente rispondere alle esigenze di tutti noi in una società che cambia profondamente”.

“La previdenza è un altro tema molto importante legato alla longevità, l’aspettativa di vita delle persone aumenta e questa è una buona notizia e una grande conquista del nostro tempo, ma bisogna anche creare le condizioni affinché una società con più persone anziane sia una società solida anche in futuro. Fra i 10 e gli 11 mln di italiani hanno oggi una previdenza integrativa, ma è un numero troppo basso, perché il sistema pensionistico dovrà far fronte all’aumento dell’aspettativa di vita e avrà bisogno di essere integrato da coperture integrative. C’è una forte sensibilità anche da parte delle istituzioni che hanno recentemente introdotto delle facilitazioni dal punto di vista normativo per rendere più accessibile e conveniente la previdenza integrativa per tutti i cittadini italiani”, ha concluso Monacelli.

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Previdenza Salute Welfare Longevità
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