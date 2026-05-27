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Previdenza, Oliveti (Adepp): "1,65 mln iscritti a casse, 130mila pensionati attivi"

"Contribuiamo con le tasse (2,65 miliardi nel 2023) al bilancio dello Stato"

Alberto Oliveti - Foto Adepp
Alberto Oliveti - Foto Adepp
27 maggio 2026 | 13.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ammontano a 1,657 milioni gli iscritti alle Casse di previdenza dei quali circa 1,378 milioni sono liberi professionisti e 130.000 pensionati attivi". Così il presidente dell'Adepp, l'associazione degli Enti di previdenza privati, Alberto Oliveti dal palco degli Stati generali della previdenza dell'Adepp, in corso a Roma. Oliveti ha sottolineato le cifre sul "patrimonio delle Casse passato da poco a 125,2 miliardi. Contribuiamo con le tasse (2,65 miliardi nel 2023) al bilancio dello Stato", conclude.

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previdenza casse pensionati
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