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Progetto Edu Camp di Acea Acqua, Aliscioni (Acea Ato 2), 'coinvolti 30.000 studenti sul percorso di formazione'

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18 settembre 2026 | 19.02
Redazione Adnkronos
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"L'Edu Camp di Acea Acqua è un progetto giunto alla seconda edizione ed in procinto di veder partire la terza. Ci ha permesso di avere più di 30.000 studenti ingaggiati sul percorso di formazione,mentre più di 2.000 persone hanno già visitato i nostri impianti, hanno toccato con mano l'importanza dei nostri processi. Pensiamo ai depuratori: vedere l'acqua reflua che entra all'ingresso di questi impianti e l'acqua pulita che esce e ritorna sul territorio, significa capire l'importanza di questi processi, nella speranza che vada a deporre un seme proprio nella coscienza delle nuove generazioni, sviluppando una passione su questi temi". Così Andrea Aliscioni, direttore generale di Acea Ato 2, intervenendo alla presentazione dell'Edu Camp di Acea Acqua. Il tour orientato all'educazione idrica, vela e sostenibilità per le nuove generazioni, e che coinvolge le scuole primarie e secondarie di tutta Italia, ha fatto tappa al Porto Turistico di Roma.

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