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Caricabatteria attaccato alla presa senza telefono, consuma? Cosa succede

Oltre alla questione consumo, c'è anche l'aspetto sicurezza e impatto sull'ambiente

Caricabatterie smartphone - Adnkronos)
Caricabatterie smartphone - Adnkronos)
28 giugno 2026 | 10.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Lasciare il caricabatteria attaccato alla presa, anche senza smartphone, è un'abitudine di molti. Si pensa infatti che, non essendoci collegato nessun dispositivo, non consuma energia. Ma è davvero così? In realtà quando si stacca il dispositivo ricaricato dal cavo di alimentazione il caricabatterie continua a consumare energia elettrica, seppure in modo ridotto. Ma a quanto ammonta questo consumo?

Quanta energia consuma il caricabatteria attaccato senza dispositivo

Un caricatore nella presa elettrica senza dispositivo collegato consuma comunque una certa quantità di elettricità. Questo succede perché gli apparecchi dispongono al loro interno di un trasformatore, un componente fondamentale per la ricarica di device elettronici come smartphone, PC, tablet, ma che consuma energia anche quando non sta ricaricando nessun dispositivo se rimane attaccato alla presa. E anche anche se il consumo giornaliero può essere irrisorio, nell’arco dell’anno o di più anni potrebbe incidere sulla spesa.

Un caricatore tradizionale a filo posto in standby consuma mediamente circa 0,2-0,25 W,. Quindi, lasciando il caricabatterie sempre collegato durante tutto l’anno, per un totale di 8.760 ore, i consumi in termini energetici sarebbero di almeno 1.752 Wh.

Bisogna tenere conto inoltre del numero di dispositivi elettrici ed elettronici che si ricaricano in una casa, dall’aspirapolvere a batteria al computer, dal tablet agli smartwatch, e moltiplicare i costi.

Sicurezza e impatto sull'ambiente

Ma la spesa non è l'unico motivo per cui staccare il caricabatteria dalla presa una volta caricato lo smartphone. Bisogna infatti considerare anche i rischi per la sicurezza, visto che un caricabatterie sempre collegato alla presa di corrente può surriscaldarsi, causando problemi al funzionamento del dispositivo e aumentare il rischio di incidenti ed esplosioni. Specialmente se si usano dispositivi privi di controllo e di certificazione che non rispettano le normative Ue, può generare cortocircuiti e innescare incendi.

Inoltre, visti quanti sono gli smartphoneutilizzati nel mondo così come altri device, se tutti avessero questa abitudine, si rischierebbe di consumare inutilmente una grande mole di energia.

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Tag
caricabatteria energia elettrica consumo energetico sicurezza impatto ambientale
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