Rampelli: "Da Blue Forum spinta dal basso per istituzione ministero del Mare"

"Plaudo a questa iniziativa, il quarto summit è importante perché dà continuità ad una riflessione che poi ha indotto il governo Meloni, oltretutto, a prendere in mano l'iniziativa e ad istituire il ministero del Mare che prima non c'era. È stata davvero una spinta che è venuta dal basso perché c'era un'esigenza, dopo un paio di decenni di assenza da questo punto di vista, di trasformare il mare da ostacolo a strumento di espansione, di sviluppo, di crescita, di diplomazia, di cultura". Lo ha dichiarato Fabio Rampelli, Vice Presidente della Camera dei Deputati, a margine a margine del suo intervento al 4° Summit nazionale economia del mare - Blue Forum in corso a Roma.