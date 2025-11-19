Rau (Schmidt Sciences), 'innovazione tecnologica base ricerca spaziale'

"Alla base della ricerca spaziale in senso lato, quindi esplorazione spaziale sia dal punto di vista umano, sia di missioni spaziali scientifiche, c'è l'innovazione tecnologica. È necessario collaborare molto con le aziende, facendo quindi delle Public Partnership, per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi; ma è indispensabile anche la leadership scientifica nell'esplorazione spaziale - dichiara Rau - di cui parlo nel mio articolo su Nature ('Perché l'esplorazione dello spazio ha bisogno ora di una leadership scientifica prima che sia troppo tardi') uscito proprio lunedì". A dirlo Gioia Rau, Program Director, Nsf, Schmidt Sciences; ex-Nasa, all'incontro "Spazio, scienza e leadership: un dialogo con la dott.ssa Gioia Rau", organizzato da Centro Studi Americani a Roma. L'appuntamento si inserisce nell'ambito del calendario del Festival della Cultura Americana che, come ogni anno, promuove il dialogo culturale e scientifico tra Italia e Stati Uniti, valorizzando il ruolo della collaborazione nel campo della scienza e della tecnologia.