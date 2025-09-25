circle x black
Realme GT 8 Pro, in arrivo il flagship con Snapdragon 8

Con il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5 e un punteggio Antutu record, il flagship realme punta a ridefinire il segmento premium

25 settembre 2025 | 15.05
Redazione Adnkronos
in collaborazione con Realme

realme ha annunciato che il suo prossimo smartphone di punta, il GT 8 Pro, arriverà ufficialmente in Italia entro la fine del 2025. Si tratta di un debutto importante, perché sarà tra i primi dispositivi nel nostro Paese a integrare il nuovissimo processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm, pensato per rendere i telefoni più veloci, efficienti e pronti alle sfide del futuro.

Il nuovo chip è il cuore pulsante del GT 8 Pro e promette vantaggi concreti nella vita di tutti i giorni. Grazie a una tecnologia di produzione avanzata, il processore non solo consuma meno energia – traducendosi in una maggiore durata della batteria – ma garantisce anche prestazioni fulminee. In pratica, significa aprire le app in un istante, passare da una funzione all’altra senza rallentamenti e gestire contenuti pesanti come foto ad alta risoluzione o video 4K senza sforzo.

I primi test parlano chiaro: il GT 8 Pro ha superato i 4 milioni di punti su Antutu, una delle piattaforme più utilizzate per misurare la potenza degli smartphone. Un risultato che lo colloca ai vertici del settore e che, tradotto per l’utente, vuol dire un’esperienza d’uso fluida in ogni situazione, dallo scrolling dei social al lavoro multitasking.

Un occhio di riguardo è stato dedicato anche al mondo del gaming. Il telefono è dotato di tecnologie proprietarie come AI Hyper Vision+ e GT BOOST 3.0, che consentono di mantenere un’ottima fluidità anche con videogiochi complessi e graficamente pesanti, come PUBG o Genshin Impact. In pratica, si potranno affrontare lunghe sessioni senza cali di prestazioni, quasi come se si utilizzasse una console portatile.

Con il GT 8 Pro, realme punta quindi a rafforzare la propria presenza nella fascia premium del mercato, proponendo non solo un telefono veloce e potente, ma anche un dispositivo pensato per migliorare concretamente l’esperienza quotidiana: più autonomia, più fluidità e più divertimento.

