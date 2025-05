Rebuild 2025: Dal Maso (Avanzi), ‘aspetti ambientali, sociali e di governance difficili da misurare’

“Nel campo ambientale è più “facile” trovare una correlazione positiva tra elementi ambientali e quelli economici, quindi tendenzialmente meno emissioni, meno consumo e più risparmio. In ambito sociale questa correlazione non c'è sempre, quindi le imprese sono meno incentivate a monitorare nei propri cruscotti di controllo di gestione gli aspetti sociali.” Così Davide Dal Maso, managing partner di Avanzi, all’edizione 2025 di Rebuild, la due giorni in svolgimento al Centro Congressi Riva del Garda (TN) il 6 e 7 maggio. Al centro dell’undicesima edizione della manifestazione, intitolata “Connect minds, enable innovation - Condividere le intelligenze per abilitare l'innovazione”, il tema delle connessioni tra persone, competenze e tecnologie a 360°.