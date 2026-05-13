Rebuild 2026: Buttieri (Federcasa), 'confrontiamo dotazioni e prospettive del nuovo Piano Casa per aziende pubbliche e settore'

"Siamo qui a Rebuild 2026 come Federcasa, che riunisce 85 aziende pubbliche, per parlare di Piano Casa. Il Governo, infatti, ha varato la settimana scorsa questo imponente piano, che è in fase di attuazione perché è stato assegnato alla Camera dei deputati per la discussione alla Commissione ambiente e noi commenteremo le dotazioni e le opportunità per le nostre aziende e per il sistema casa in generale". Sono le parole di Marco Buttieri, Presidente Federcasa, in occasione della dodicesima edizione REbuild, l'evento dedicato all'innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni, in svolgimento dal 12 al 13 maggio al Centro Congressi di Riva del Garda (Tn).