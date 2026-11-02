Il Black Friday non è ancora arrivato, ma la corsa ai regali è già iniziata. Lo scorso anno, secondo le stime dell'Osservatorio eCommerce B2c Netcomm-Politecnico di Milano, nei dieci giorni tra il Black Friday e il Cyber Monday gli italiani hanno speso online circa 2,2 miliardi di euro (+7%), mettendo in circolazione oltre 41 milioni di pacchi, pari al 4,8% di quelli di un intero anno, concentrati in soli dieci giorni (+9% rispetto al 2024).

Le 5 Regioni dove cercano

Dietro ogni pacco consegnato c'è però una filiera fatta di persone: driver che guidano, addetti che smistano, personale che coordina. Per far fronte all'aumento degli ordini online, previsto tra il Black Friday e il Natale, Maw, agenzia per il lavoro tra le più dinamiche in Italia e parte di W Group, ricerca oltre 160 'aiutanti di Babbo Natale' da inserire in cinque regioni: Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana.

Le opportunità riguardano principalmente driver e corrieri full time in possesso di patente B, addetti allo smistamento pacchi con contratti part-time al mattino o al pomeriggio (20-24 ore settimanali) e alcune figure di supporto operativo.

Per tutte le oltre 160 posizioni aperte sono particolarmente apprezzate affidabilità, flessibilità e disponibilità a lavorare in contesti dinamici. Una precedente esperienza nel settore logistico rappresenta un plus, ma non è indispensabile per tutte le posizioni.

Da quando dovranno lavorare

Gli inserimenti partiranno da novembre: dal 9 novembre in Emilia-Romagna e dal 23 novembre nell’area di Malpensa. Per quasi tutte le sedi le ricerche resteranno aperte indicativamente fino al 23 dicembre, con possibilità di proroga fino al 10-15 gennaio per coprire il periodo di ferie del personale diretto o, successivamente, per rispondere a eventuali esigenze di potenziamento degli organici da parte delle aziende clienti.

Le posizioni

Di seguito le posizioni richieste nelle cinque regioni. Lombardia: con circa 85 posizioni è la regione che concentra il maggior numero di opportunità. A Rho si cercano 30 driver e 20 addetti allo smistamento; nell'area di Malpensa 15 driver, con avvio previsto dal 23 novembre; a Como 10 driver e 5 addetti allo smistamento; a Bergamo 5 addetti allo smistamento. Emilia-Romagna: sono 46 le posizioni aperte, con avvio dal 9 novembre. A Bologna servono 20 driver, suddivisi equamente tra il cantiere dell'Interporto e l'Aeroporto di Bologna, oltre a 1 dispatcher (figura impiegatizia in ambito logistico); a Forlì si cercano 12 driver e 3 addetti allo smistamento; a Modena 6 driver; a Rimini 4 driver.

Veneto: a Treviso sono aperte 20 posizioni, di cui 10 per driver e 10 per addetti allo smistamento, per partecipare alla distribuzione delle merci e alla gestione dei flussi logistici nel periodo di maggiore operatività dell'anno. Liguria: tra Genova e Savona sono previsti 16 nuovi inserimenti: a Genova 8 driver e 2 addetti allo smistamento, a Savona 5 driver e 1 addetto allo smistamento. Toscana: a Lucca sono in arrivo le richieste specifiche dei clienti: le posizioni saranno pubblicate sul sito di Maw non appena definite.

"Il periodo che va dal Black Friday al Natale - commenta Stefano Dalle Carbonare, responsabile divisione Multiservizi e Logistica di Maw - a livello nazionale rappresenta ogni anno uno dei momenti più intensi per il settore della logistica e delle consegne. Dietro ogni regalo che arriva sotto l'albero c'è una complessa organizzazione fatta di persone, competenze e coordinamento. Con questa ricerca, che interessa cinque regioni, vogliamo offrire nuove opportunità occupazionali sul territorio e supportare le aziende in una fase cruciale dell'anno. Driver e addetti allo smistamento svolgono un ruolo fondamentale affinché migliaia di pacchi raggiungano la loro destinazione in tempo per le festività".

Gli interessati possono candidarsi alle offerte attraverso la pagina Maw-offerte di lavoro in tutta Italia oppure rivolgersi alla filiale Maw di riferimento sul territorio per ricevere maggiori informazioni sulle posizioni aperte e sulle modalità di selezione.

Di seguito le posizioni richieste nelle cinque regioni. Lombardia: con circa 85 posizioni è la regione che concentra il maggior numero di opportunità. A Rho si cercano 30 driver e 20 addetti allo smistamento; nell'area di Malpensa 15 driver, con avvio previsto dal 23 novembre; a Como 10 driver e 5 addetti allo smistamento; a Bergamo 5 addetti allo smistamento. Emilia-Romagna: sono 46 le posizioni aperte, con avvio dal 9 novembre. A Bologna servono 20 driver, suddivisi equamente tra il cantiere dell'Interporto e l'Aeroporto di Bologna, oltre a 1 dispatcher (figura impiegatizia in ambito logistico); a Forlì si cercano 12 driver e 3 addetti allo smistamento; a Modena 6 driver; a Rimini 4 driver.

Veneto: a Treviso sono aperte 20 posizioni, di cui 10 per driver e 10 per addetti allo smistamento, per partecipare alla distribuzione delle merci e alla gestione dei flussi logistici nel periodo di maggiore operatività dell'anno. Liguria: tra Genova e Savona sono previsti 16 nuovi inserimenti: a Genova 8 driver e 2 addetti allo smistamento, a Savona 5 driver e 1 addetto allo smistamento. Toscana: a Lucca sono in arrivo le richieste specifiche dei clienti: le posizioni saranno pubblicate sul sito di Maw non appena definite.

Come candidarsi

"Il periodo che va dal Black Friday al Natale - commenta Stefano Dalle Carbonare, responsabile divisione Multiservizi e Logistica di Maw - a livello nazionale rappresenta ogni anno uno dei momenti più intensi per il settore della logistica e delle consegne. Dietro ogni regalo che arriva sotto l'albero c'è una complessa organizzazione fatta di persone, competenze e coordinamento. Con questa ricerca, che interessa cinque regioni, vogliamo offrire nuove opportunità occupazionali sul territorio e supportare le aziende in una fase cruciale dell'anno. Driver e addetti allo smistamento svolgono un ruolo fondamentale affinché migliaia di pacchi raggiungano la loro destinazione in tempo per le festività".

Gli interessati possono candidarsi alle offerte attraverso la pagina Maw-offerte di lavoro in tutta Italia oppure rivolgersi alla filiale Maw di riferimento sul territorio per ricevere maggiori informazioni sulle posizioni aperte e sulle modalità di selezione.