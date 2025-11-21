circle x black
Cerca nel sito
 

Reichlin (London Business School): "Crescita dei consumi molto debole"

Lucrezia Reichlin, professoressa della London Business School
Lucrezia Reichlin, professoressa della London Business School
21 novembre 2025 | 12.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Per quanto riguarda il settore dei consumi c'è un po' di ripresa, ma è debole. Ormai le proiezioni parlano di una crescita in Italia che si attesta di nuovo sotto l'1%. Una crescita tendenziale molto debole, senza una grande spinta sulla domanda interna, il modello europeo in particolare modello italiano fanno molta difficoltà ad affermarsi”.

Questo quanto affermato da Lucrezia Reichlin, professoressa della London Business School, intervenuta al primo “Forum della distribuzione moderna 2025. Il retail nell’economia del Paese: mercati, tecnologia e società”, organizzato a Milano da Federdistribuzione - Le aziende della distribuzione moderna.

“Il contesto geopolitico è molto complesso e questo porta a una segmentazione del mercato globale sia per le relazioni commerciali sia finanziarie. Non è chiaro esattamente quale sarà il modello del futuro ma sicuramente c'è molta incertezza. I rischi legati all’export per un Paese come l'Italia riguardano soprattutto le tariffe e la questione della Cina che ha un interesse verso il mercato europeo proponendo prodotti a prezzi molto bassi” conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Consumi crescita debole London business
Vedi anche
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video
Dybala: "Obiettivo aiutare giovani, in momenti difficoltà tirare fuori qualcosa di più" - Video
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video
"Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa", Montecitorio si veste di rosso - Video
Roma, l'ingorgo al Colosseo lo risolve la suora "pizzardone": "Faccio il vigile, così vi mando a casa prima" - Video
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video
Firmato il nuovo contratto di medici e sanitari - Video
Coldiretti: "Prezzi agricoli in picchiata, le aziende rischiano di fallire"
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Lavoro dei tavoli continuerà, a testa bassa per risposte ai cittadini” - Video
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza